POJAVIO SE NOVI SNIMAK ŽENE KOJA JE OSTAVILA BOMBU U ISTANBULU: Kamere zabeležile najbitnije momente (VIDEO)

Snimak je objavila policija Istanbula i on sadrži delove koje su zabeležile sigurnosne kamere pre eksplozije.

Na snimku se vidi Ahlam Albašir (23), osumnjičena da je ostavila bombu u popularnoj ulici, kako šeta gradom sa maramom na glavi i kako se čini, rancem na leđima.

Na početku snimka piše 15:17 sati, što je nekih sat vremena pre nego što je odjeknula eksplozija.

Sirijska državljanka snimljena je i kako sedi na klupi na šetalištu u 15:30 sati.

Sledeći kadar pokazuje da je 16:11 sati i u tom trenutku Albašir je ustala sa klupe, što potvrđuje navode turskih vlasti od ranije - da je žena sedela nekih 40 minuta na klupi pre eksplozije.

Turkish intelligence services publish video showing terrorist planting explosive resulting in Istanbul terror attack



At least 6 people killed and 81 wounded in explosion in central Istanbul, Turkey, with Syrian woman shown in video detained. pic.twitter.com/DV3rjntguK