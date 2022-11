NIŠTA OD LUKSUZA? Navijači u šoku zbog smeštaja u Kataru - evo šta su dobili za 200 dolara

Svetsko prvenstvo u fudbalu počinje ove nedelju u 17 sati utakmicom domaćina Katara i Ekvadora, a pre prvog meča, a neki od navijača koji su stigli na Mundijal šokirani su smeštajem koji su dobili.

Naime, turnir u Kataru popraćen je brojnim skandalima u zadnjih nekoliko godina. Uz to, Katar je najavio stroga pravila ponašanja u zemlji, u kojoj se očekuje oko milion navijača iz čitavog sveta.

I feel bad for those staying in these tents. It's gonna be hot AF, and if there is a sand storm u can kiss those tents goodbye.#LoBaratoSaleCaro#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/wuRpAj7fjN