LUNIĆ O RAKETAMA U POLJSKOJ: Logično je da se u pograničnim predelima mogu očekivati incidenti, posebno u protiv-vazdušnoj odbrani (VIDEO)

Iako je rakcije predsednika Ukrajine bila burna u utorak uveče pa je odmah optužio Rusiju za rakete koje su pale u Poljskoj, juče je Kijev zvanično priznao da su upotrebili PVO sistem S300 u blizini granice i da su to njihovi projektili. U istom danu na belorusko-ukrajinskoj granici oboren je ukrajinski obaveštajni dron.

Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za stratešku politiku, rekao je za Pink da je incident koji se dogodio veoma ozbiljan, i može dovesti do nesagledivih posledica.

- Ono što je činjenica je da se u pograničnim predelima mogu očekivati incidenti, posebno u protiv-vazdušnoj odbrani. A to gde padaju rakete i one koje su upućene, ili protiv-vazduhoplovne rakete to ne može da se predvidi, posebno u tom uskom pograničnom pojasu - kaže Lunić.

On je dodao da iz ovog incidenta možemo izvući određene zaključke.

- Prvo, Poljska armija je spreman da prihvati sukob, drugo NATO je sisteme kolektivne bezbednosti koji će čuvati i štititi svaku državu članicu, treće, Rusiji ne treba u ovom trenutku sukob sa bilo kojom drugom zemljom, jer ona je opterećena i sa ovim ratom koji ima. I na kraju krajeva, pod brojem četiri, ratna propaganda je toliko jaka da svaku tragediju iskorišćava kao ekskluzivu - kaže Lunić.

Slobodan Samardžija, novinar i nekadašnji dopisnik Politike iz Moskve, kaže da iz ovog incidenta ipak nešto može da se izvuče i pozitivno.

- Osim što su mediji krenuli gromoglasno da najavljuju i treći svetski rat, zvaničnici država i NATO-a, SAD-a i Poljske su bili dosta suzdržani. Niko nije skočio da optuži ovoga ili onoga, svi su nekako bili uzdržani i sačekali su da se vidi pravi rezultat i šta su pokazali snimci - kaže Samardžija.

Kako je naveo sve ga ovo dovodi do zaključka da je ovom svetu rata ipak preko glave.

Prof. dr Duško Tomić rekao je da je rat produženje politike putem primene sile.

- Ja stalno govorim da su glavni akteri u ovom sukobu Rusija i SAD i njihov neposredni dogovor će dovesti do okončanja ove agresije, sukoba ili rata kako god to mi nazivali. Poljska je do sada u više navrata pokazala veoma veliku ozbiljnost i veoma veliku suzdržanost po pitanju sukoba koji se nalazi u blizni njene granice - kaže Tomić.