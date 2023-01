STIGAO ODGOVOR IZ RUSIJE NA TVRDNJE ZELENSKOG DA PUTIN NIJE ŽIV: Voleo bi on da Vladimir ne postoji, ali - i dalje će postojati!

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski danas je tokom tokom obraćanja uživo na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u ​​Davosu izjavio da će Ukrajina uzeti Krim od ruske vlasti, a onda je spomenuo i Putina.

"Nisam siguran da je predsednik Rusije, koji se ponekad pojavljuje uz pomoć tehnike hroma ki (fotomontaža), zaista on. Nisam potpuno siguran da je on živ i da odlučuje o stvarima, odnosno ko tamo odlučuje. Kakvi su to ljudi? Nemam takve informacije", rekao je on i dodao:

"Ne razumem baš kako možete obećati evropskim liderima jednu stvar, a sledećeg dana pokrenuti punu invaziju na našu zemlju. Samo ne razumem sa kim imamo posla. Kada kažemo ’mirovni pregovori‘, ja ne razumem. Ne razumem baš sa kim treba da pregovaramo", rekao je Zelenski.

Kremlj je odgovorio da on "postoji i da će i dalje postojati". "Jasno je da su i Rusija i Putin veliki problem za Ukrajinu i za Zelenskog, i jasno je da bi gospodin Zelenski, čisto psihološki, više voleo da ni Rusija ni Putin ne postoje", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Podsetimo, kako prenosi Kijev Indipendent, postoje osobe koje veruju da je Putin koristi tokom televizijskih nastupa kako bi delovalo da je on na određenom mestu događaja, dok se zapravo nalazi na nekoj bezbednoj lokaciji.

Ono što izaziva dodatne sumnje o Putinovom zdravlju je izostanak fotografija i video snimaka ulaska ruskog predsednika u ledenu vodu na Bogojavljenje, što je bila nezaobilazna tradicija prethodnih godina.

Inače, "Hroma ki" (fotomonzaža) je tehnika vizuelnih efekata koja se koristi kako bi se izmenila pozadina iza osobe na snimku.