Tramp ponovo u centru skandala: Pozirao sa ozloglašenim mafijašem, sad tvrdi da ga ne poznaje

U medijima je, naime, procurila fotografija na kojoj poziraju bivši predsednik Tramp i ozloglašeni šef mafije iz Filadelfije Džoj Merlino u golf klubu na jugu Floride.

"Predsednik Tramp se često fotografiše sa raznim ljudima. To ne znači da on sve njih poznaje", saopštio je njegov portparol.

Philadelphia Inquirer, koji je prvi objavio fotografiju, saopštio je da ju je dobio od poverljivog izvora koji je želeo da ostane anoniman.

Mediji prenose da je Džoj Merlino poznat po brojnim nasilnim akcijama koje je sproveo kako bi dospeo na čelo organizacije koja je aktivna u Filadelfiji i Atlantik sitiju.

Former President Donald Trump posed for a picture with former Philly mob boss Joey Merlino at a South Florida golf club.



Does Trump know Merlino? Or at least who he was? His presidential campaign won’t say. https://t.co/kugbuzgyGF