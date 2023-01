'OTAC MI JE UBIO MAJKU I NEĆE DA KAŽE GDE JE TELO' Slučaj koji podseća na nestanak Ane Volš - 38 GODINA MISTERIJE

Ovaj slučaj ima sličnosti sa aktuelnom istragom nestanka Srpkinje Ane Volš. Njen suprug Endru je uhapšen jer se veruje da ju je ubio.

Danas se Sem pomirila s tim da njen otac Rasel Kozli napušta zatvor nakon što je odbor za uslovni otpust zaključio da se zatvorenik koji služi doživotnu kaznu zatvora za ubistvo Kerol Pakman može sigurno vratiti u zajednicu.

- Nema istrage, nema pravde za moju majku. Ona doslovno više ne postoji. I mislim da to nije prihvatljivo - kaže Sem.

Tokom godina Sem se mentalno pripremala za ovaj trenutak. Uprkos tome što je izgubila pravnu bitku oko oslobođenja svog oca, barem je izborila jednu pobedu – čula ga je kako govori o svom užasnom zločinu – budući da je bio prisiljen da istupi na prvom javnom ročištu za uslovni otpust u Ujedinjenom Kraljevstvu.

