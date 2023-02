VIŠE OD 500 STRADALIH U ZEMLJOTRESU U TURSKOJ I SIRIJI - Spasioci vade DETE IZ RUŠEVINA, snimljeni UZNEMIRUJUĆI prizori (VIDEO+FOTO)

Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale pogodio je centralnu Tursku i severozapad Sirije rano ujutru, usmrtivši više od 500 ljudi i povredivši stotine dok su se zgrade urušile širom regiona, što je pokrenulo potragu za preživelima u ruševinama.

Potpredsednik Turske Fuat Oktaj rekao je da su 284 osobe poginule, a 2.323 osobe su povređene , pošto su vlasti premestile spasilačke timove i dopremile avione u pogođeno područje, istovremeno proglasivši "alarm četvrtog nivoa" koji poziva na međunarodnu pomoć.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria



At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Türkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) 06. фебруар 2023.



U Siriji , već razorenoj više od 11 godina građanskog rata, vladin zdravstveni zvaničnik rekao je da je više od 237 ljudi ubijeno, a oko 600 povređeno , većina u provincijama Hama, Alep i Latakija, gde su se srušile brojne zgrade.

In Turkey, as a result of a powerful earthquake with a magnitude of 7.8 near the city of Gaziantep, dozens of buildings collapsed: there are dead people, and people remain under the rubble. pic.twitter.com/AGW7o2VcpL — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 06. фебруар 2023.



Rojters prenosi da je predsednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao telefonom sa guvernerima osam pogođenih provincija kako bi prikupio informacije o situaciji i spasilačkim naporima, navodi se u saopštenju njegove kancelarije.

According to preliminary data, as a result of the earthquake on the border of Turkey and Syria, there are victims among the Armenian population of Syria. — 301 Military (@301military) 06. фебруар 2023.



Iako je tlo podrhtavalo u Siriji u Libanu se paraleno dogodio zemljotres, jačine 4,5 pa je tlo podrhtavalo i u Jordanu, Izraelu i oblastima pod upravom Palestinske administracije. Čak se tresla i prestonica Sirije Damask.

Tursku je takođe pogodio snažan zemljotres 1999. Više od 17.000 ljudi je poginulo na severozapadu zemlje. U zemljotresu 2011. godine u gradu Van na istoku Turske poginulo je više od 500 ljudi.

According to preliminary data, as a result of the earthquake on the border of Turkey and Syria, there are victims among the Armenian population of Syria. — 301 Military (@301military) 06. фебруар 2023.



Podsećanja radi, u januaru 2020. godine, zemljotres jačine 6,8 stepeni Rihterove skale pogodio je turski grad Elazig, ubivši više od 40 ljudi. U oktobru iste godine, zemljotres magnitude 7,0 pogodio je tursku obalu Egejskog mora, ubivši 114 ljudi i povrijedivši više od hiljadu ljudi.

A Massive 7.8 Magnitude Earthquake has struck Central Turkey within the last hour, Severe Damage and multiple Casualties are being reported across the Region. pic.twitter.com/qILgKNAHMK — OSINTdefender (@sentdefender) 06. фебруар 2023.

Autor: