ŽENA ŽIVA ZAKOPANA OBJAVILA FOTOGRAFIJU: Horor nakon zemljotresa, ljudi zarobljeni u ruševinama NA TVITERU MOLE ZA POMOĆ (FOTO)

Građani Turske, koji su posle razornog zemljotresa tokom noći ostali zarobljeni u ruševinama, na društvenim mrežama mole spasioce da im pomognu putem statusa i fotografija.

Naime, zarobljeni ljudi u brojnim objavama koje kruže po Tviteru navode "spasite me, molim vas", dok drugi korisnici u komentarima na sve načine pokušavaju da objasne gde se nalaze objekti u kojima su ostali zarobljeni.

Razoran zemljotres odneo je više od 500 života u Turskoj i Siriji, prilikom čega je povređeno nekoliko hiljada ljudi, a prema poslednjim informacijama, u obe zemlje se urušilo više od 2.000 objekata.

Spasilačke ekipe su na terenu i satima pokušavaju da izbave povređene, kao i da izvuku tela preminulih iz ruševina.

Podsetimo, snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale pogodio je centralnu Tursku i severozapad Sirije rano ujutru, usmrtivši više od 500 ljudi i povredivši stotine dok su se zgrade urušile širom regiona, što je pokrenulo potragu za preživelima u ruševinama.

Potpredsednik Turske Fuat Oktaj naveo je da su poginule 284 osobe, a da je 2.323 osoba povređeno, pošto su vlasti premestile spasilačke timove i dopremile avione u pogođeno područje, istovremeno proglasivši "alarm četvrtog nivoa" koji poziva na međunarodnu pomoć.

According to preliminary data, as a result of the earthquake on the border of Turkey and Syria, there are victims among the Armenian population of Syria.