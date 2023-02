PANIKA POSLE NOVOG ZEMLJOTRESA! Iz Turske stižu potresni snimci: Ljudi beže na sve strane (VIDEO)

EMSC je objavio da je Tursku pogodio još jedan razorni potres, jačine 7,7 po Rihteru, a kasnije je to korigirano te je objavljeno da je potres bio magnitude 7,5. Novi potres pogodio je područje oko Kahramanmaraşa, nešto severnije od Gaziantepa, u 10.24 GMT.

Na dramatičnim snimcima koji su počeli da se pojavljuju na internetu vidi se kako ljudi panično beže u trenutku kad je naknadni potres pogodio to područje. EMSC se naknadno oglasio kako bi pojasnio da se ne radi o istom potresu koji je noćas pogodio Tursku.

A new #earthquake of the magnitude 7.8 occurred in #Turkey News Reporter Running and Screaming #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/5sRtxaBB3Q