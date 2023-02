UŽAS U RUSIJI! Urušila se ZGRADA u NOVOSIBIRSKU, EKSPLOZIJA izazvala ogroman požar, uništeno 30 STANOVA, ima MRTVIH I NESTALIH! (VIDEO)

“Prema poslednjim izveštajima, dve osobe su poginule“, rekao je zvaničnik.

Gradonačelnik Novosibirska Anatolij Lokot saopštio je da se 11 osoba vodi kao nestalo, a da se još 11 nalazi u bolnici. E

Eksplozija gasa u petospratnom stambenom bloku u Novosibirsku dogodila se jutros, izazvavši delimično urušavanje zgrade.

🇷🇺 Gas Explosion Rocks Apartment Block: Kills 2, Injures 7



Local media say neighbouring buildings in the Russian city of Novosibirsk have been evacuated & around 50 residents taken to safety, after 2 entrances turned to rubble. Emergency services are still working at the scene. https://t.co/R8HzvK4GbK pic.twitter.com/sBfAJ9jqod