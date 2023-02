NOVI ZELAND NA UDARU SNAŽNOG CIKLONA: 'Gabrijel' uslovio otkazivanje letova i NESTANAK STRUJE, vlasti upozorile na evakuaciju (FOTO)

Oluja nazvana Gabrijel, prešla je u subtropsku oluju preko australijskog ostrva Norfolk i počela da udara u najseverniji region Novog Zelanda, nedeljama nakon što je jaka kiša izazvala poplave u gradu Okland, koji je uveo vanredno stanje.

Meteorolozi su upozorili da zemlju očekuje do 200mm kiše i udari vetra do 130 kilometara na sat, prenosi Reuters.

Uprava za hitne slučajeve Oklanda saopštila je da radi na tome da se 26 skloništa za hitne slučajeve u gradu pokrene na vreme, kako bi oluju dočekali spremno.

For some, rainfall totals from #CycloneGabrielle will be unprecedented. Flooding & slips will increase as the event unfolds.



Rivers & streams will rise rapidly. Purple (🟣) means extremely high flows & greatest risk for river flooding.



Follow advice from emergency officials. pic.twitter.com/vXRXnd2TSP