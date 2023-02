Devojka iz Nemačke tvrdi da je nestala Medlin Meken - Spremna je da to dokaže DNK testom (FOTO)

Medlin je nestala 2007. godine iz apartmana u portugalskom odmaralištu Algarveu. Uprkos opsežnim policijskim potragama, još uvek se vodi kao nestala.

Nemica, čije je korisničko ime na Instagramu @iammadeleinemcann, kaže da je pre nekoliko meseci počela da se pita da li je ona zapravo nestala devojčica.

"To je nešto što sam čula od svoje bake", rekla je.

"A German woman claiming to be Madeleine McCann has offered 'evidence' on Instagram. A user with the username @iammadeleinemcann has become the latest user to offer unsubstantiated claims they are the missing girl."#News #MissingPerson https://t.co/tIiFh13Zlr