SMRTONOSNA SNEŽNA OLUJA U SAD - Zbog nevremena 900.000 domova i kompanija bez struje, otkazani letovi

Mediji prenose da je zbog oluje otkazano na stotine letova u celoj zemlji.

Na određenim područjima sneg je stvorio pokrivač debljine 46 centimetra, a udari vetra brzine od 80 kilometara na čas stvorili su hladnoću ekvivalentnu minus 20 stepeni Celzijusa, saopštila je američka Nacionalna meteorološka služba.

A stunning look at airfield crews working through the final wave of the winter storm this morning at @mspairport.



Many flights have been canceled this morning, but flight operations will pick back up this afternoon.



Stay tuned to latest flight status. https://t.co/mKPKyFObJ9 pic.twitter.com/ZhOuIImx2T