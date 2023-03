PRVI SNIMCI STRAVIČNOG ZEMLJOTRESA U JUŽNOJ AMERICI - Prvo huk, onda snažan potres! Sve se trese, ljudi vrište i panično beže (VIDEO)

Naime, zemlju je zatresao zemljotres jačine 6,93 Rihter u blizini Narandžala.

Kako se može videti na snimku iz jednog supermarketa, tlo počinje da podrhtava, a ljudi panično vrište i beže iz lokala, dok namirnice padaju.

Earthquake Moment in the Market in Ecuador, the South American country #Breaking #Earthquake #Deprem #Sismo #Σεισμός #زلزال #Ecuador pic.twitter.com/lmPviqkseN

Takođe, proširili su se mrežama i snimci koji prikazuju obalu u trenutku potresa u trenutku kada sve izgleda uobičajeno i normalno, a zatim kreće da se nekontrolisano trese.

Za sada nema zvaničnih informacija o potencijalnoj materijalnoj šteti i povređenima.

Here's a clip from the Olón Beach, #Ecuador livecam moments ago as a 6.7 Magnitude #Earthquake hit the country a bit further south in Baláo. 😲 @USGS_Quakes pic.twitter.com/zJ5PxZw07l