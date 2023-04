NOVI DETALJI ZLOČINA U TIRANI: Ubica se ranije lečio, sa snajom i bratom nije razgovarao, a njihovu decu NIJE PODNOSIO

Otkrivaju se novi detalji zločina koji je šokirao region, kada je jedan Albanac ubio svoju snajku pred njenim detetom, a zatim izvršio samoubistvo.

Porodica Rolanda Sinanija (43) , koji je ubio svoju snaju Migenu, a potom i sebe, posle sahrane u Tufini, otvorila je vrata svoje kuće u Škozi.

Gezim i Ikbale Sinani su primali saučešće od rodbine, ali nisu mogli da sakriju bol zbog gubitka snahe i sina. Oni su dali i izjave novinarima Klan Njuza.

- Neverovatno mi je da je Landi (Roland) to uradio, ne znam, bio je veoma ljubazan. Sa Migenom je ćaskao, kao da mu je sestra... - kaže njegova majka.

Ona je opisala kako joj se Roland pre ubistva žalio da ne može da spava.

- Bio je ovde na ovom uglu, "Ne mogu da spavam", rekao mi je. Rekla sam mu da ode da legne - rekla je Ikbale.

Rolandova majka je pričala i o trenucima nakon Migeninog ubistva. Ona je čula pucanj i odmah je ustala. Videla je sina u hodniku.

- Čula sam plač. Videla sam snajkina vrata otvorena. Landi je bio u hodniku. Dete je plakalo - rekla je ona i pitala da li to Migena plače.

Onda joj je rekao da je on ubio.

- Landi je rekao: "Ubio sam Migenu". Delovao mi je smireno, ne znam kako je to uradio - rekla je ona.

Roland je izašao napolje, pa pucao u sebe.

Rolandov otac smogao je snage da ispriča kako je pronašao mrtvog sina u dvorištu.

- On je zapravo ubio Migenu, unutra. Kada sam čuo zvuke dva pucnja, našao sam ga kako leži, krv do kolena... do kolena je preterivanje, ali mislim da je bio okupan krvlju. Tu sam probudio sve ljude u kući, ustajte, ustajte - rekao je Gezim.

Priznaju da se njihov sin oporavljao od psihičkih tegoba nekoliko godina, ali na tragediju nisu ni pomislili.

- Lečio se godinama, 7-8 godina, dugo se lečio... - rekao je njegov otac.

Policija u Tirani je utvrdila da se oružje nalazilo iza kuće porodice Sinani u ulici Džemolari i veruje da ga je neko pomerao.

Rolandovi roditelji su rekli da je on bio okupiran poslom na farmi.

- Radio je prekovremeno, kući je dolazio samo da spava. Otišao bi ujutru i došao kući u 19:30 - kaže njegova majka.

Ostaje zagonetka za porodicu, ali i policiju, kako je 43-godišnjak uspeo da obezbedi pištolj kojim je počinio zločin u Tirani.

U intervjuu za ABC Njuz, Migenin suprug Erjon Sinani rekao je da je jeziv događaj koji se dogodio u njegovoj kući.

On je rekao da tada nije bio kod kuće, a vest je saznao od roditelja koji su mu rekli da se u njihovoj kući dogodila tragedija.

- U braku sam 5 godina, imamo dvoje dece, sina od 4 godine i devojčicu od skoro dve godine. Nisam bio kod kuće, bio sam na poslu i dobio sam poruku od roditelja, zvali su na telefon, ali linije nisu radile. Kada sam dobio poruku, pozvao sam ih i rekli su mi da se desila velika tragedija... Šta sam video, policiju, krv, brata kako leži na našem krevetu - ispričao je.

Kako je rekao, brat mu se lečio od depresije.

- Stanje mu je bilo normalno, bio je depresivan, ali u poslednje vreme je bio dobro - rekao je on.

Erjon je pred istražnim timom priznao da sumnja da je njegov brat nosio vatreno oružje. Uprkos ovoj sumnji i činjenici da je Roland Sinani dosta puta pokazao agresivno ponašanje, ispostavilo se da ga Erjoni i njegova porodica nisu prijavili policiji.

Migena i Erjon, kako piše Gazetashqiptare.al godinama nisu razgovarali sa Rolandom, jer im je ovaj nekoliko puta pretio, ali nisu mogli da napuste stan i zbog toga su svi su živeli pod jednim krovom. Navodi se i da se često žalio na dvoje dece svog brata zbog buke koju prave, i govorio da ih ne podnosi.

