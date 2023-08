JEZIVI SNIMCI DRAME NA HAVAJIMA: Broj žrtava požara raste, mnogi ne znaju gde su im najmiliji!

Stanovnici Mauija koji su očajnički bežali od nadolazećeg plamena, neki pešice, pitali su zašto ih poznati sistem upozorenja za hitne slučajeve na Havajima nije upozorio dok su požari jurili ka njihovim kućama, javlja AP.

Evidencija upravljanja vanrednim situacijama na Havajima ne pokazuje da su se sirene upozorenja aktivirale pre nego što je razorni požar ubio najmanje 55 ljudi i zbrisao istorijski grad Lahania, potvrdili su zvaničnici u četvrtak.

Havaji se mogu pohvaliti onim što država opisuje kao najveći integrisani otvoreni sistem upozorenja o svim opasnostima javne bezbednosti na svetu, sa oko 400 sirena postavljenih širom lanca ostrva. Ali mnogi od preživelih iz Lahaine rekli su na razgovorfima u centrima za evakuaciju da nisu čuli nikakve sirene i da su shvatili da su u opasnosti tek kada su videli plamen ili čuli eksplozije u blizini.

Tomas Leonard, 70-godišnji penzionisani poštar iz Lahaine, nije znao za požar sve dok nije osetio dim. Struja i usluga mobilnog telefona nestali su ranije tog dana, ostavljajući grad bez informacija o opasnosti u realnom vremenu. Pokušao je da ode svojim džipom, ali je morao da napusti vozilo i pobegne na obalu kada su automobili u blizini počeli da eksplodiraju. Satima se skrivao iza stene, dok je vetar raznosio vreli pepeo.

