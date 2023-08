PRIGOŽINOV LEŠ IDENTIFIKOVAN U MRTVAČNICI - Jedan od komandanata Vagnera ga prepoznao po OVOM (FOTO+VIDEO)

Ruski mediji su objavili da je telo vođe vagnerovaca Jevgenija Prigožina zvanično identifikovano u mrtvačnici.

Ukrajinski Kijev post prenosi pisanje iz Moskve da je leš prepoznao jedan od komandanata Vagnera po tome što je na telu nedostajao jedan prst.

Navodi se da je u mrtvačnici identifokovan i leš Prigožinovog pomoćnika Dmitrija Utkina i to po tetovažama na telu.

Podsetimo, šef ruske plaćeničke grupe Vagner Jevgenij Prigožin je, prema zvaničnim podacima Moskva, poginuo u sredu uveče kad se u Tverskoj oblasti blizu sela Kuženkino srušio privatni avion “Embrer legasi” na liniji Moskva-Sankt Peterburg, ali ovo nije prvi put da je Prigožin “stradao”.

On je zvanično proglašen mrtvim u Africi 2019. godine, samo da bi se pojavio tri dana kasnije. Prigožin je “umro” i 2022. u jeku ruske invazije na Ukrajinu.

⚡️#Prigozhin's body was officially identified in the morgue, he was recognized by one of the commanders of the #Wagner PMC, the main sign is the absence of a finger, Russian media reported.



Dmitry #Utkin was also recognized in the morgue by his tattoos. pic.twitter.com/gs0QO7rXXT