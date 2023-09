VELIKI POŽAR U SANKT PETERBURGU - Gori hangar, sa vatrenom stihijom se bori 60 vatrogasaca (VIDEO)

Veliki požar izbio je danas na severoistoku Sankt Peterburga, u hangaru površine 800 kvadratnih metara.

Požar je izbio u hangaru na Piskarevskom prospektu u Sankt Peterburgu, saopštila je pres služba regionalnog Ministarstva za vanredne situacije, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako je navelo Ministarstvo, u gašenju požara učestvuje 60 vatrogasaca sa 12 vozila.

A major fire has erupted at a fuel depot in St Petersburg, Russia.



Witnesses say they heard explosions before the fire started pic.twitter.com/LDBllzR0Aq