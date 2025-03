GORI KOD MOSKVE! Ogroman požar zahvatio 7.000 kvadratnih metara! Veliko skladište u plamenu! (FOTO+VIDEO)

Skladište površine 800 kvadratnih metara srušilo se u Podmoskovlju, stoji u saopštenju.

Zgrada zapaljenog skladišta u Moskovskoj oblasti delimično se srušila na površini od 800 kvadratnih metara, javilo je Ministarstvo za vanredne situacije na svom Telegram kanalu.

Požar nadomak Moskve, gori veliko skladište. Objekat se delimično urušio, a vatrom je zahvaćeno više od 7.000 kvadratnih metara.

- Skladište površine 800 kvadratnih metara srušilo se u Podmoskovlju - navodi se u saopštenju.

Površina zahvaćena požarom porasla je na sedam hiljada kvadratnih metara.

