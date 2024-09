BUKTI OGROMAN POŽAR KOD MOSKVE! Gust dim nad gradom, vatra već zahvatila 800 kvadratnih metara

Veliki požar izbio je na periferiji Moskve

Površina zahvaćena požarom je oko 800 kvadratnih metara

Na periferiji Moskve izbio je ogroman požar, pokazuju snimci koji su objavljeni na društvenim mrežama.

Navodno je u pitanju požar u Podolsku u Moskovskoj oblasti, gde su se zapalile prodavnice u nizu.

Požar je izbio u blizini železničke stanice.

Prema informacijama koje su objavljene na društvenoj mreži "Iks", buktinja je zahvatila čak 800 kvadratnih metara.

