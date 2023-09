ŠKOLE ZATVORENE, MAJKA GA MOLI DA SE PREDA! Ko je surovi ubica koji je pobegao iz zatvora hodajući po zidu kao KRABA (FOTO+VIDEO)

Policija američke savezne države Pensilvanija objavila je nove fotografije osuđenog ubice Danela Kavalkantea (34) koji je prople nedelje pobegao iz zatvora u okrugu Čester tako što se popeo između dva zida upirući se u njih rukama i nogama.

Forbs navodi da su zbog bekstva Kavalkantea, koji je prošlog meseca osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva devojke Debore Brandao u aprilu 2021. pred njeno dvoje male dece, zatvorene škole i park u predgrađima Filadelfije.

Navodi se da su vlasti upozorile ljude koji žive na tom području da dobro obezbede svoje domove pošto je odbegli zatvorenik "izuzetno opasan".

Zatvor iz kojeg je Kavalkante pobegao 30. avgusta nalazi se na svega 32 kilometra od Filadelfije.

Kancelarija okružnog tužioca objavila je na Fejsbuku poternicu za Kavalkanteom na kojoj se nudi 5.000 dolara za informaciju o tome gde se on nalazi, kao i najnovije crno-bele fotografije sa nadzornih kamera na kojima je surovi ubica snimljen sa rancem i u zatvorskim pantalonama.

Lokalna policija je objavila da je Kavalkante primećen barem četiri puta, uključujući i onda kada ga je policajac primetio i potrčao za njima, ali ga je izgubio iz vida.

Iz policije je navedeno da se Kavalkante kreće prema jugu, ali da je i dalje na teritoriji Pensilvanije.

Kako bi ga ubedili da odustane od bekstva, tokom proteklog vikenda je iz policijskih vozila i helikoptera puštan snimak ubičine majke koja je molila sina da se preda vlastima.

Kavalkante je iz zatvora pobegao nešto manje od mesec dana nakon što je osuđen za ubistvo devojke.

Pojavio se i snimak njegovog šokantnog bekstva koje je CNN opisao kao "hod krabe".

Kavalkante je, pre nego što je u Americi osuđen na doživotnu robiju, bio tražen i zbog ubistva u rodnom Brazilu.

Forbs navodi da je devojku ubio zato što je pretila da će američkoj policiji prijaviti da je u Brazilu osumnjičen za ubistvo.

Vlasti su planirale da ga iz okružnog zatvora prebace u zatvor koji je pod upravom savezne države Pensilvanije, ali ih je on iznenadio.

Newly released video shows convicted murderer Danelo Cavalcante escape from the Chester County Prison exercise yard in Pennsylvania on August 31. He shimmys up the wall backwards. pic.twitter.com/Hh14NrxdiU