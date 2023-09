'OVO JE KAO POČETAK HOROR FILMA' Misterija 'zlatnog jajeta' nađenog na 3,2 kilometra dubine, da li se nešto tu izleglo? (VIDEO)

Na morskom dnu kod obale Aljaske pronađeno je nešto što čudno izgleda i zlatne je boje, a morski biolozi sumnjaju da bi moglo da se radi o jajetu nepoznate vrste životinja.

Britanski Dejli telegraf navodi da je svetlucavi predmet, koji deluje kao da je probušen sa jedne strane odakle se možda neko stvorenje izleglo, otkrio tim za dubokomorska istraživanja američke Nacionalne administracije za okeane i atmosferu (NOAA).

- Nešto je pokušalo da uđe unutra... ili dsa izađe - čuje se naučnik na snimku NOAA koji sa broda kontroliše podmornicu na daljinsko upravljanje.

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.



Today we dive on Denson Seamount. ROVs are launching & will remain on the seafloor until ~ 3:45pm ADKT/7:45pm EDT.



Join us!