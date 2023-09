'OVO SE NIKADA PRE NIJE DOGODILO U GRČKOJ' Samo krovovi vire iz vode: Za dva dana 'palo kiše kao za tri godine'

Centralnu Grčku pogodile su razorne poplave u kojima je do sada stradalo NAJMANJE 15 osoba, a za svega dva dana palo je kiše kao za tri godine.

Broj poginulih usled oluje Danijel koja danima razara Grčku i južni Balkan povećao se sa 10 na 14, nakon što je pronađeno telo 77-godišnjeg muškarca na plaži Eliniki na ostrvu Evija, kao i još tri osobe u centralnom delu zemlje.

Dok se najmanje troje ljudi vodi kao nestalo, najveća oluja koja je pogodila Grčku za skoro 100 godina je prouzrokovala štetu koja se meri u milijardama evra. Na novim, jezivim snimcima iz Grčke vide se potopljene doline i kuće od kojih samo krovovi još vire iz vode.

Oko 70.000 hektara zemljišta je pod vodom u centralnoj Grčkoj, navodi "Kos data" na mreži "X".

Stanovnicima 35 sela u centralnoj Grčkoj u međuvremenu je saopšteno je da budu spremni za evakuaciju, s obzirom na to da je voda nastavila da plavi Tesalijsku ravnicu.

Organi civilne zaštite uputili su tri poruke posredstvom telefonske linije za hitne slučajeve 112 meštanima u 35 sela koja se nalaze u regionima Larisa i Magnezija - da budu u pripravnosti, preneo je grčki list "Katimerini".

Stotine ljudi ostalo je zarobljeno u svojim domovima u Tesaliji, koja je pretrpela najveći teret oluje. Bujice su odnele kuće, vitalna infrastruktura je uništena, a usevi na drugom po veličini poljoprivrednom zemljištu u zemlji su uništeni.

🇬🇷 Footage from the devastating floods in central Greece.



Around 70,000 hectares of land are under water.pic.twitter.com/m2So8eKtur — kos_data (@kos_data) 09. септембар 2023.

Civilna zaštita u Larisi pokušavala je da ojača nasipe reke Pinios na obodima grada dok nivo vode nastavlja da raste. Više od 1.800 ljudi spaseno je od 5. septembra iz područja pogođenih poplavama širom Grčke, saopštila je vatrogasna brigada.

Volos je zatrpan u blatu i ruševinama. Vodovodna mreža je potpuno uništena, samo je tehnička voda za upotrebu, a ne za piće. U Južnom delu poluostrva Pilion 11 naselja je odsečeno od ostatka sveta, nemaju vode i struje već skoro nedelju dana. Odložen je i početak školske godine u regionu Tesalije.

Zastrašujuća scena zabeležena je i na Eviji ranije početkom ove nedelje, gde je usled obilnih padavina i intenzivnog vetra došlo do stvaranja vodenog tornada.

Previše padavina za kratko vreme

Mnogo kiše palo je u zemlji za kratko vreme, uzrokujući poplave i štetu na mnogim mestima.

- Neverovatne količine kiše kakve nikada ranije nisam video - rekao je u petak meteorolog javne mreže ZDF Ezden Terli komentarišu ekstremno vreme u Tesaliji poslednjih dana, preneo je portal E-thessalia.gr.

Eftimios Lekas, profesor dinamičke tektonike, primenjene geologije i upravljanja prirodnim katastrofama u EKPA, izjavio je za ERT da je ovo "fenomen koji se dešava jednom u 1.000 godina".

Kako prenosi Groundreport.in odnoseći se na Zagoru, Volos i Larisu, u centralnom delu Grčke je za svega dva dana palo kiše kao za tri godine.

U ovom području su planine i doline i voda se veoma brzo slila dole, puneći reke i potoke. Takođe se slila niz puteve i mostove, što je otežalo prolaz ili evakuacije, naveo je portal.

“Podatak je sada zvaničan – za dva dana palo je kiše kao za tri godine. Naučnici na grčkoj televiziji diskutuju o mogućnosti stvaranja novih, trajnih jezera u području. Ovo je nova planeta”, napisao je na mreži “X” (bivši Tviter) korisnik Jeorg Cakraklides, autor i biolog.

"Ovako nešto treba očekivati ponovo za 16.000 godina"

Profesor Dimitris Emanuludis je rekao da je količina padavina koja je pala u Tesaliji kao ona koja padne za dve godine u Solunu, preneo je portal In.gr.

On je istakao da "čak ni u simulacionom modelu nema tako visokog nivoa kiše".

- Prema statističkom modelu mog kolege profesora Kucubija, količina padavina koja je data ima povratni period od 16.000 godina. To znači da ćemo ponovo očekivati ovako nešto u 18.023 godini. Nikada ranije nismo videli ovako nešto. Štaviše, prema podacima modela predviđanja takva veličina razaranja predviđa se ponovo tek za sledećih 16.000 godina - rekao je on.

Profesor je istakao da to "nije bio lokalni fenomen jer je u Zagori Pelionu izmereno 950 mm kiše, a u ostatku Tesalije 600-700 milimetara".

- Ove padavine su bile van granica logike - rekao je on i istakao da je potrebno novo planiranje da se takve poplave spreče u budućnosti.

- Treba napomenuti da Tesalija prikuplja vodu iz svih susednih oblasti jer je pre 30.000 godina to bilo more i mnoga sela su izgrađena u pogrešnim oblastima - zaključio je on.

Βόλος / Η υδροδότηση παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα – Η κατάσταση συνολικά στη Μαγνησία https://t.co/j48XeM8vM0 — TV Χωρίς Σύνορα (@tvxs) 09. септембар 2023.

U Zagori za 18 sati palo više kiše nego za godinu dana

Bujice su kratkog trajanja ali veoma intenzivne i obično se dešavaju u roku od šest sati od obilnih padavina. Za razliku od redovnih poplava, koje se razvijaju sporije i predvidljivije su, bujice zatiču ljude nespremne zbog brzog početka i retko se beleže na terenu, navodi Groundreport.in.

Za pretvaranje “prilično uobičajenih” vremenskih uslova u “energetsku elektranu” krive su, prema klimatskim naučnicima, neuobičajeno visoke temperature okeana, navodi portal.

Prema nacionalnoj meteorološkoj službi, obalsko selo Zagora je u utorak za samo 18 sati primilo više od 750 milimetara kiše, što je više nego kao za godinu dana. Podaci pokazuju da Larisa, najbliži veliki grad koji je takođe pogođen velikim padavinama, obično tokom čitave godine primi 413 milimetara padavina.

Delovi Larise, jednog od najvećih gradova u Grčkoj, sada su pod vodom, navodi AP.

"Ovo se nikada pre nije dogodilo u Grčkoj"

Meteo.org je zabeležio 754 mm kiše za 24 sata na stanici u Zagori, na poluostrvu Pelion, čime je nadmašen rekord iz septembra 2020. od 644,7 mm padavina u Palikiju, Kefalonija. Poređenja radi, Volos – grad na oko 15 km jugozapadno od Zagore, godišnje primi oko 802 mm padavina, što znači da je u jednom danu palo kiše kao za skoro godinu dana.

Incredible waterspout forms along the coast of Evia, Greece during Storm #Daniel pic.twitter.com/a2LpnlyDwc — Zoom Earth (@zoom_earth) 05. септембар 2023.

- Ovo se nikada pre nije dogodilo Grčkoj. Bilo je poplava i štete, ali količina kišnice koja je pala je zaista bez presedana – rekla je klimatolog Monika Jonita.

Groundreport.in navodi da je kiša takođe veoma neobična za ovo doba godine. obično je u Grčkoj toplo i suvo leti i početkom jeseni. Ali, ove godine je vreme bilo veoma promenljivo. Pre kiše u Grčkoj su bili veliki požari koji su naneli mnogo štete. Njih je takođe uzrokovalo toplo i suvo vreme, navodi portal.