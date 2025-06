NOVI ZASTRAŠUJUĆI SNIMCI BOMBAŠKOG NAPADA U DAMASKU! Džihadista ISIS-a pucao, pa se razneo! U pravoslavnom hramu bilo 400 vernika! (FOTO/VIDEO)

Za sada se zna da je najmanje 15 osoba poginulo.

Sirijski mediji izveštavaju o napadu bombaša samoubice u crkvi Mar Elijas u glavnom gradu Damasku.



Najmanje 15 osoba je poginulo. Preživeli su, u panici, jaukali, dok je jedna žena pala na kolena i počela da plače. Fotografija koju je objavila sirijska državna agencija SANA prikazuje crkvene klupe prekrivene krhotinama i krvlju.



Prema navodima sirijske državne novinske agencije, napadač je aktivirao eksplozivni pojas unutar same crkve, u kojoj se navodno nalazilo oko 400 ljudi u tom trenutku.

ISIS could have carried out this attack, it could be some of the fanatic Islamists from Idlib, it doesn’t matter, what it is very clear is that there are many in the new regime who would prefer for nothing but for the Christians to leave Syria.