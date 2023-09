UŽASAVAJUĆI SNIMAK IZ RAZORENE ANDREJEVKE: Opkoljeni vojnici digli ruke i krenuli da se predaju, ali onda je ODJEKNULA EKSPLOZIJA

Pripadnici Oružanih snaga Ukrajine objavili su nove snimke borbi za Andrejevku kod Bahmuta

Na snimku koji su objavili pripadnici 3. jurišne brigade na Telegramu navodno se vide završne borbe za strateški važno selo koje se nalazi južno od Bahmuta za koga se već mesecima vode krvave borbe. Vide se spaljena stabla i da od sela nije ostao kamen na kamenu.

- Minobacačka vatra je bila sve bliže i bliže. Jurišni odredi su međutim nastavili da napadaju neprijatelja usred bojnog polja koje je vrvelo od Rusa - piše u objavi.



Na društvenim mrežama kruži i užasavajući snimak na kome se vidi velika eksplozija koja se navodno dogodila u Andrejevki dok se grupa ruskih vojnika predavala ukrajinskim snagama.



Za sada nije jasno da li je neko od opkoljenih ruskih vojnika aktivirao eksplozivnu napravu ili je kako nezvanično tvrde ukrajinski kanali doletela granata ispaljena sa ruskih položaja.

Russia executes their own soldiers trying to surrender in Andriivka...



Ukrainian troops have encountered a horrific atrocity that Russian commanders have perpetrated against their own soldiers.



In a hopeless position and low on ammunition, Russian troops in Andriivka were… pic.twitter.com/okmPCKoydZ