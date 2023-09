PRELEPA MIHAELA UBIJENA NA MEDENOM MESECU - Muža optužili za sadomazohizam, optužena i čistačica, MISTERIJA TRAJE 12 GODINA (VIDEO)

Prošlo je 12 godina otkako su prodorni krici slomljenog muža odjeknuli hodnicima hotela na Mauricijusu nakon otkrića mrtve supruge u kadi.

Međutim, stanovnici tihog turističkog ostrva, poznatog po netaknutim vodama i peščanim plažama, živo se sećaju detalja jezivog slučaja koji se dogodio 10. januara 2011. godine.

Romantični medeni mesec fudbalera Džona i nekadašnje misice Mihaele (27) Mekaviri pretvorio se u noćnu moru kad je otkrio njeno telo u kadi. Džon je izvukao njeno hladno telo iz vode, molio je da se probudi, ali bilo je prekasno. Ljubav njegovog života zadavljena je 12 dana nakon što su se venčali.

Usledila je noćna mora za Džona, optužen je za sado-mazohizam, ali nekoliko sati kasnije pušten je bez optužbe.

Skoro 13 godina kasnije još nema tragova u slučaju, a porodica i dalje traži odgovore o tome ko je ubio Mihaelu, koja je inače bila ćerka poznatog fudbalskog menadžera Mikija Hartea.

Džon i Mihaela upoznali su se kao studenti u pabu u Belfastu. Venčali su se pet godina kasnije i stigli 8. januara 2011. godine u hotel sa pet zvezdica na Mauricijusu.

Dva dana kasnije Džon, koji je tada imao 30 godina, odlučio je da ode da igra golf, a Mihaela je otišla da se kupa u bazenu. Našli su se u hotelskom restoranu na ručku. Mihaela je odlučila da ode do sobe da donese keks da imaju uz čaj, međutim, nije se vratila 45 minuta i zabrinuti Džon je krenuo da je traži.

Remembering Michaela McAreavey on her 12th anniversary. RIP



Her family deserve justice. pic.twitter.com/7QrY9Df3fo