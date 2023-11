POJAVIO SE PRVI SNIMAK IZ BOLNICE U KOJU JE UPALA IZRAELSKA VOJSKA! Tenkovi i komandosi IDF vodili borbe sa Hamasom, a doneli i inkubatore! (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se prvi snimak za koji se tvrdi da je načinjen u bolnici "Al Šifa", najvećoj u Pojasu Gaze, nakon što je u nju upala izraelska vojska.

Očevidac koji se nalazi u bolnici kazao je za BBC da su tenkovi i komandosi upali na glavno odeljenje za hitni prijem.

Iz Bele kuće je poručeno da pacijenti moraju da budu zaštićeni.

- Mi ne želimo da vidimo borbe vatrenim oružjem u bolnici - navedeno je iz administracije američkog predsednika Džoa Bajdena.

Where is the conscience of the world..?!! The deadly terrorist Israeli army stormed Al-Shifa Hospital and opened fire randomly inside the hospital Save Al-Quds Hospital Save Al-Shifa Hospital #أنقذوا_مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/X3xqfp0Dj2

Osoba koja je postavila snimak na društvenoj mreži X objavila je tvrdnju da su izraelski vojnici pucali nasumice unutar bolnice.



Manuel Fabijan, ratni izveštač Tajms of Izrael, preneo je saopštenje Izraelskih odbrambenih snaga da vojska te zemlje izvodi "preciznu i ciljanu operaciju" unutar "Al Šife".



Prema navodima IDF, izraelske trupe su tokom noći vodile borbe s operativcima Hamasa u bolnici gde su naišli i na eksplozivne uređaje.

The Israeli military's "precise and targeted" operation inside Shifa Hospital continues as of this morning, the IDF says.



According to the IDF, troops battled Hamas operatives outside the hospital overnight, and encountered explosive devices. It says several Hamas gunmen were…