TERETNJAK PUKAO NA POLA U CRNOM MORU! Oluja poslala na dno još jedan brod, pronađeno telo, traga se za 11 nestalih mornara

Turski spasioci pronašli su danas telo jednog člana posade teretnog broda koji je potonuo kod turske obale u Crnom moru usled jake oluje, saopštili su danas zvaničnici.

Ostalih 11 članova posade se vode kao nestali.

Brod "Kafkametler" pod turskom zastavom potonuo je juče nakon što je udario u lukobran kod luke u gradu Eregli.

Ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu rekao je da je brod, koji je bio na putu ka zapadnoj turskoj luci Izmir, nekoliko puta udario u lukobran pre nego što je potonuo.

Operacija potrage i spasavanja je odložena nekoliko sati zbog lošeg vremena.

Uraloglu je rekao da, kada se vreme smirilo, spasioci su pronašli telo brodskog kuvara.

Jaka oluja pogodila je severozapadnu Tursku izazivajući poremećaje i veliku štetu.

