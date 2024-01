NUKLEARNI RAT NIKAD BLIŽI: Evo šta je poručio severnokorejski lider!

Do sada je osnovna ideja Severne Koreje bilo ponovno ujedinjenje sa Južnom, ali je Kim Džong Un sada najavio da se to neće dogoditi. Došlo je do promene pravca sa dramatičnim posledicama, jer više nije reč o bratskom narodu već o državi protiv koje se treba boriti, piše nemački Velt.

Kimova objava krajem godine redefinisala je odnose sa SAD i Južnom Korejom, au ekstremnom slučaju mogla bi da ima za cilj opravdanje nuklearnog napada.

Posle višednevne skupštine Komunističke partije u Pjongjangu izjavio je da njegova zemlja više ne traži ujedinjenje sa svojim južnim susedom.

- Odnosi između Južne i Severne Koreje više nisu odnosi između ljudi iste nacije - rekao je Kim.

Ifang Bremer iz Korejske rizične grupe u Seulu, koji je svoje mišljenje izneo dan uoči današnjih dramatičnih događaja objasnio je da ovaj potez predstavlja otklon od dugogodišnje severnokorejske filozofije težnje ka ujedinjenju dva sistema u konfederaciju.

Od kada je deda Kim Džong Una, Kim Il-sung, preuzeo vlast, Severna Koreja je na Južnu gledala kao na braću. Nova promena smera mogla bi da ima dramatične posledice, i to ne samo za Korejsko poluostrvo.

Severna Koreja je podložna strogim međunarodnim sankcijama zbog svog nuklearnog oružja i raketnih programa. Poluostrvo je u ratnom stanju, po međunarodnom pravu, od završetka Korejskog rata 1950-1953, a Pjongjang za najveće neprijatelje smatra SAD i Južnu Koreju.

Odnos se proteklih godina sve više pogoršavao, ali su se i dalje nazivali bratskim narodom sa ciljem ponovnog ujedinjenja u kojem bi koegzistirali u jednom narodu. Tome je težila i Južna Koreja, ali sa ciljem da Sever postane deo svoje liberalne demokratije.

Komunistički sever to odbacuje i kritikuje ovaj oblik kao „ujedinjavanje kroz apsorpciju“.

- Ponovno ujedinjenje nikada ne može biti postignuto ako je državna politika Južne Koreje ujedinjenje kroz apsorpciju i ujedinjenje pod liberalnom demokratijom - naveo je Kim na komunističkom plenumu krajem godine.

Napad tada više ne bi značio napad na braću i sestre.

- Čini se da Severna Koreja stvara moralnu i ideološku osnovu koja joj omogućava da usmeri nuklearno oružje na Južnu Koreju, SAD i njene saveznike - dodao je Bremer.

Kim je u svom govoru jasno stavio do znanja:

- Zbog nemilosrdnih mera neprijatelja da upadne u našu zemlju, sada je svima jasno da rat na Korejskom poluostrvu može izbiti u svakom trenutku. Vojska Severne Koreje mora da se pripremi, ako je potrebno i sa nuklearnim bombama - poručio je on.

Prema Bremeru, Kimova promena pravca je dugo bila u pripremi. U odluci mu je pomogla i trenutna geopolitička situacija. Prošle godine su SAD ojačale svoje odnose sa demokratijama Južne Koreje i Japana, s obzirom na nuklearnu pretnju Severne Koreje. Pjongjang je, pak, dugo održavao odnose sa komunističkom Kinom, a sada ima sve tešnje veze sa Rusijom. U agresorskom ratu Rusije protiv Ukrajine, sve je više dokaza da Severna Koreja naoružava Putinove trupe.

Jasnu ulogu igraju i predstojeći izbori i veoma napeta situacija u SAD.

- Ako Tramp pobedi ove godine, odbrambeni stav Severne Koreje, kao i 2017, mogao bi da pomogne Trampu da se sastane sa Kimom - ocenio je Endru Jo iz Centra za političke studije istočne Azije Brukings instituta.

Međutim, ovo je spekulacija na nivou nabijanja.

Na Novu godinu, Severna Koreja je preduzela prve korake u primeni Kimovog novog pravca prema Južnoj Koreji. Ministar inostranih poslova Čoe Son Hui konsultovao se sa svojim najvišim zvaničnicima o "raspuštanju i reformi" organa odgovornih za odnose sa Jugom, javili su državni mediji.

Istovremeno, Severna Koreja je saopštila da će ove godine u svemir lansirati još tri špijunska satelita. Sukob oko severnokorejskog programa naoružanja postao je znatno eksplozivniji prošle godine. Nakon serije raketnih testova bez presedana 2022. godine, zemlja je testirala nekoliko projektila, uključujući interkontinentalne balističke rakete, 2023. godine. Osim toga, Kim je čak u svoj ustav uključio obavezu nuklearnog naoružavanja Severa.

Pored proširenja nuklearnog arsenala i izgradnje vojnih dronova, severnokorejski izveštaji kažu da je jedan od najvažnijih zadataka za 2024. lansiranje još tri izviđačka satelita. Kim je naglasio da Severna Koreja mora da se drži svoje čvrste ofanzivne linije. Lansiranje prvog severnokorejskog špijunskog satelita u novembru pozdravljeno je kao veliki komunistički uspeh. Sa sopstvenim vojnim satelitima, Kim Džong-un želi da bude u mogućnosti da bolje prati kretanje SAD. Južnokorejska tajna služba nedavno je upozorila na nove provokacije iz Pjongjanga uoči južnokorejskih parlamentarnih izbora u novembru.

Promena pravca Severne Koreje čini bezbednosnu situaciju u svetu još opasnijom.