Putin stigao u posetu Severnoj Koreji: Planirano potpisivanje Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu

Ruski predsednik Vladimir Putin sastaće se danas sa predsednikom Severne Koreje Kim Džong Unom u Pjongjangu, a tokom dvodnevne državne posete ruskog predsednika planirano je potpisivanje Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu.

Sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Rusije i Severne Koreje predviđa nastavak saradnje u oblasti međunarodne politike, ekonomije i bezbednosti, rekao je pomoćnik šefa ruske države Jurij Ušakov.

"U toku je izrada dokumenata koji su planirani za potpisivanje. To se odnosi i na eventualni dogovor o sveobuhvatnom sporazumu o strateškom partnerstvu", rekao je Ušakov, prenosi RIA novosti.

On je istakao da će dokument, ako bude potpisan, biti odraz aktuelne geopolitičke situacije u svetu i nivoa bilateralnih odnosa Rusije i Severne Koreje.

"Sporazum će slediti sve fundamentalne principe međunarodnog prava, neće biti provokativnog karaktera, neće biti usmeren ni protiv jedne zemlje, već će biti usmeren na obezbeđivanje veće stabilnosti u regionu severoistočne Azije", rekao je Ušakov.

🇰🇵🇷🇺Pyonyang, capital of the Democratic People's Republic of Korea, is preparing for President Putin's upcoming visit. pic.twitter.com/QY8PXwoKKf

On je dodao da će lideri dve države razgovarati o bezbednosnim pitanjima, kao i o saradnji u privredi, energetici, transportu i poljoprivredi.

Prema njegovim rečima, Putinova poseta pokazuje i da se Rusija zalaže za ravnopravan dijalog, da je otvorena za saradnju sa svim zemljama sveta, a posebno sa svojim najbližim susedima "uprkos svim pokušaji kolektivnog Zapada da izvrši ovaj ili onaj pritisak na nas".

Predsednik Putin je u pismu objavljenom pred put u severnokorejskim državnim medijima pohvalio Severnu Koreju za "čvrstu podršku" Moskvi u ratu u Ukrajini.

Putin je naveo i da je Rusija uvek podržavala i podržavaće DNRK i "herojski korejski narod u suprotstavljanju agresivnom Zapadu", u njihovoj borbi za nezavisnost, identitet i pravo da izaberu sopstveni put razvoja.

"Raduje me što su naši korejski prijatelji, uprkos dugogodišnjem ekonomskom pritisku, provokacijama, ucenama i vojnim pretnjama iz Sjedinjenih država, podjednako efikasni u odbrani svojih interesa", naveo je Putin u autorskom tekstu.

Tokom ta dva dana dosta vremena biće posvećeno neformalnoj komunikaciji između ruskog predsednika Vladimira Putina i severnokorejskog lidera Kim Džong-una, naveo je Ušakov.

Russian President Vladimir Putin is set to visit North Korea tomorrow for a meeting with Kim Jong Un.



This marks Putin’s first visit to the country in over 20 years.

pic.twitter.com/d5WIBs2i1m