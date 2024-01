'HITAN SLUČAJ, IMAMO 177 PUTNIKA U AVIONU' Pilot u panici traži pomoć nakon što je OTPAO PROZOR: Detalji DRAME iznad Amerike (VIDEO)

Zapanjujući audio snimak zabeležio je trenutak kada je pilot "Aljaske erlajnsa" pozvao pomoć nakon što je prozor na njenom novom avionu Boing 737 Maks eksplodirao ubrzo nakon poletanja.

"Prilaz Portlandu, hitan slučaj Aljaske 1282! Avion se sada kreće na 12.000 u levom skretanju u smeru tri četiri nula“, mogla se čuti neidentifikovana žena nakon drame u petak uveče nad nebom Portlanda u Oregonu.

„Treba nam skretanje. Proglasili smo uzbunu. Pada pritisak. Imamo 177 putnika u avionu...18.900", kako pilot objašnjava.

Let 1282 za Aljasku, Boing 737-9 MAKS koji je leteo za Ontario u Kaliforniji, napustio je Portland u petak nešto posle 17 časova po lokalnom vremenu kada su deaktivirana vrata za hitne slučajeve koja su se koristila kao običan prozor kabine, eksplodirala na 16.000 stopa. Avion je prevozio 171 putnika i šest članova posade.

Njegov katastrofalni kvar smanjio je pritisak u kabini, a sila vazduha je u jednom momentu pocepala košulju dečaka, čija je mama viđena kako ga drži. Putnici su takođe posmatrali kako im telefone "usisava" noćno nebo.

Zastrašujući snimci pokazuju kako putnici gledaju kroz zjapeću rupu na trupu aviona.

Za divno čudo, u avionu nije bilo povređenih, koji je ušao u upotrebu tek u novembru 2023. Boing, "Aljaska erlajns" i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja pokrenuli su istrage.

Ispovesti putnika

Putnici su prijavili da su čuli "stvarno glasan bum" pre nego što je "smrtonosna" tišina zavladala u kabini dok je avion prinudno leteo nazad u Portland oko 40 minuta kasnije.

Dvadesetogodišnja žena po imenu Elizabet rekla je za Oregon Live kako je „zvučalo kao da vam uši pucaju kao i obično u avionu, ali 10 puta glasnije".

- Nisam mogla da verujem da je stvarno. Svi smo bili mirni - rekla je o svom saputniku, „ali sam se osećala kao da ću zaplakati, jer ko zna da bi ovo mogli biti moji poslednji trenuci.“

Drugi putnik Kajl Rinker (29) rekao je da je avion postao "smrtonosno tih". Niko nije pravio buku.

Nekoliko putnika je reklo "KPTV-u" da su se maske za kiseonik iz aviona odmah aktivirale, a više ljudi ih je koristilo dok su čekali da avion sleti u PDKS.

Drugi putnik je rekao da je majka morala da drži dete u svom sedištu.

Na društvenim mrežama su se pojavili dramatični snimci iz letelice.

An Alaska Airlines flight (brand new 737 Max 9) had to make an emergency landing shortly after takeoff, when a ‘window and a chunk of fuselage’ blew out at 16,000 feet.

Phones, and other items were sucked out when the plane depressurized. pic.twitter.com/WedaE1LjgI