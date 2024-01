KATASTROFA KAKVU PLANETA NE PAMTI! Vremenske nepogode RAZARAJU svet: Evo gde je situacija NAJGORA

Zbog velike zimske oluje širom istočne polovine SAD-a juče je bez struje ostalo 811.000 domaćinstava i poslovnih objekata u 12 država uoči smrzavanja za koje se očekuje da će zahvatiti regiju od vikenda.

Najteže pogođene države dosad su Njujork i Pensilvanija, svaka sa nešto manje od 200.000 objekata bez struje, i Nju Džerzi sa više od 127.000 objekata bez struje.

Ekstremni vremenski uslovi podsetnik su na smrzavanje koje se desilo u februaru 2021. zbog kojeg su milioni ljudi u Teksasu i drugim središnjim američkim državama danima bili bez struje, vode i grejanja, i na zimsku oluju u decembru 2022., poznatu kao Eliot u energetskoj industriji, koja je zamalo izazvala kolaps elektroenergetskih sistema i sistema prirodnog gasa u delovima istočne polovine zemlje.

Trenutna oluja zahvatila je veći deo zemlje istočno od reke Misisipi.

Oluja dolazi uoči razdoblja koje će, prema prognozama, verovatno biti najhladnije u zemlji od decembra 2022.

Stanje u Evropi

Delovi Evrope suočavaju se sa ekstremnim nepogodama, jer se neke zemlje bore sa razornim poplavama, a druge su uronjene u ekstremnu hladnoću.

Eksplozija na Arktiku donela je rekordno niske temperature u severnoj Švedskoj i Finskoj, zajedno sa jakim snegom, što je izazvalo haos na putevima.

Na severu Švedske, zabeleženo je u rekordnih -43,6 stepeni Celzijusa (-46,4 Farenhajta), a to najniža temperatura na toj lokaciji od kada je počelo beleženje 1887., rekao je Sverker Helstrem, meteorolog sa Švedskog meteorološkog i hidrološkog instituta.

Snežni nanosi su izazvali ozbiljne udare na puteve, ostavljajući ljude zaglavljene u svojim automobilima.

Spasilačke službe evakuisale su stotine ljudi koji su tokom noći ostali zarobljeni u svojim automobilima zbog velikog snega.

In Helsinki Kaisaniemi, the first seven days of January ranked as the third coldest on record.



Only 1987 and 2003 had a colder start to the year. Interestingly, these years were also El Niño years. pic.twitter.com/uIlnalWb3p