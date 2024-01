Eksplozija na gasovodu, plamen kulja u visinu: Drama u Americi! (FOTO)

Eksplozija se može videti sa 50 kilometara udaljenosti.

Na gasovodu u blizini Elmvuda u Oklahomi danas je došlo do eksplozije, javljaju američki mediji.

Plamen se može videti sa udaljenosti od oko 50 kilometara, piše BNO.

U ovom trenutku nije poznato da li ima stradalih, kao ni kako je došlo do eksplozije.

Na licu mesta su brojne vatrogasne ekipe.

