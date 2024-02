SRUŠIO SE HANGAR AERODROMA U AMERICI! Ima mrtvih i povređenih, PRVI SNIMCI sa mesta tragedije (VIDEO)

Hangar u izgradnji srušio na aerodromu u Bojziju u američkoj saveznoj državi Ajdaho, pri čemu je poginulo troje, a povređeno devet ljudi.

AP prenosi navode zvaničnika da je petoro povređenih u kritičnom stanju.

Navodi se da su vatrogasci juče popodne po lokalnom vremenu dobili poziv za intervenciju u privatnom hangaru na kojem se desilo "katastrofalno" rušenje.

Aron Hamel, šef lokalne vatrogasne službe, kazao je da su do večeri pronađeni svi radnici koji su se nalazili na gradilištu.

Iz gradske uprave Bojzija je saopšteno da je troje ljudi stradalo na licu mesta.

Navodi se da su vatrogasci uspeli da stabilizuju mesto nesreće i spasu više ljudi.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - In what authorities are calling a mass casualties incident, a building near Boise Airport has collapsed, resulting in at least 3 deaths and 9 severe injuries.



At least 15 workers were present in the building when the collapse occurred.



First responders… pic.twitter.com/trvmH1qe4W