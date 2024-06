Strava i užas u Nju Delhiju: Srušio se krov na najvećem aerodromu, metalni stub pao na taksi - Ima mrtvih! (Foto+Video)

Krov na najvećem aerodromu u indijskoj prestonici Nju Delhiju srušio se danas pod jakom kišom i vetrom, pri čemu je jedna osoba poginula, a letovi su otkazani, saopštili su zvaničnici.

Deo luka u zoni polaznog terminala aerodroma srušio se rano ujutru, a nekoliko ljudi je povređeno, rekao je novinarima indijski ministar vazduhoplovstva.

Ceo terminal, jedan od tri na najprometnijem aerodromu u zemlji, evakuisan je i naređena je istraga o urušavanju, rekao je ministar Kinjarapu Rammohan Naidu.

Condition of Delhi Airport Terminal 1 after first rain.



At least six people were injured after a portion of the roof collapsed on cars, including taxis, amid heavy rains at Terminal-1 of New Delhi's Indira Gandhi International Airport (IGIA)



Seems like everything is leaking… pic.twitter.com/7pFrybTTI2 — Mahua Moitra Fans (@MahuaMoitraFans) 28. јун 2024.

Pedeset domaćih letova je otkazano ili odloženo, pokazuju podaci platforme za praćenje letova Flightradar24.

Osam povređenih je prebačeno u bolnicu, rekao je Atul Garg, direktor vatrogasne službe Delhija.

U tri sata pala je ogromna količina kiše

Indijska televizija prikazala je taksi zgnječen ispod slomljenog metalnog stuba na ulazu u terminal, koji uglavnom koriste niskotarifni prevoznici IndiGo i SpiceJet za domaće letove.

Incident se dogodio u 5 sati ujutro po lokalnom vremenu, što je obično zauzeto vreme za domaće letove, navodi se u saopštenju aerodroma objavljenom na Iks.

#Delhi airport terminal roof collapse kills one, injures eight, says fire servicepic.twitter.com/pzueITsg0T #India

A man was crushed to death in his car and eight others were injured after a section of roof at New Delhi’s airport collapsed following heavy rain, the latest… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) 28. јун 2024.

Oko 148,5 milimetara kiše palo je na području aerodroma tokom tri sata, više od proseka za ceo jun, prema podacima Indijske meteorološke službe.

Poplavljeni su i mnogi drugi delovi Delhija, a automobili su bili zarobljeni u vodi visokoj metar.

Autor: Iva Besarabić