Izrael projektilima napao glavni grad Sirije, oglasio se Iran: Ubili su nam visokog časnika

Sirijska vojska saopštila je u petak da je oborila više izraelskih projektila ispaljenih s Golanske visoravni na južni Damask, izvestila je državna novinska agencija SANA pozivajući se na vojni izvor.

Preko noći su već kružilo izveštaj o eksploziji u blizini Damaska.

Prema Sirijskom opservatoriju za ljudska prava najmanje tri proiranska borca ​​ubijena su u tom napadu u petak u zoru.

Iran je optužio Izrael za ubistvo visokog iranskog časnika u napadu. Saeed Ali Dadi, dužnosnik Korpusa iranske Revolucionarne garde (IRGC), navodno je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu.

⚡ 🇮🇱🇮🇷 Israel has again targeted Damascus in Syria and killed a senior Iranian officer again.



Iran has accused Israel of killing a senior IRGC official in the strike. Saeed Ali Dadi, advisor to the IRGC, was reportedly assassinated in an Israeli airstrike.… pic.twitter.com/mCE0gLE1E1