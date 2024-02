OSVETA AMERIKE - SAD započele vazdušne napade u Siriji i Iraku (VIDEO)

SAD su započele talas uzvratnih vazdušnih napada na militante u Iraku i Siriji, rekli su zvaničnici agenciji Asošiejted pres i Rojtersu.

Početne udare izveli su avioni sa posadom i bespilotne letelice koje su pogodile štab, skladišta municije i druge objekte, preneo je AP.

To je američki odgovor na napad dronom u Jordanu u kojem su poginula tri američka vojnika, a 40 je povređeno.

Initial unconfirmed footage circulating social media reportedly from Al-Qaim, Iraq during the US airstrikes. pic.twitter.com/9N84PctLUl

SAD su za napad okrivile Islamski otpor u Iraku, koaliciju milicija koju podržava Iran.

Breaking: U.S air strike targeted a house used as a munitions and rockets storage by the Militias in AlQaem, Iraq. pic.twitter.com/0Um5od61in