Ubijen vođa ISIS-a u Iraku i Siriji: Objavljen dramatičan snimak likvidacije, oglasio se i Tramp

Vođa Islamske države (ISIS) u Iraku i Siriji ubijen je u Iraku tokom operacije koju su izveli pripadnici iračke nacionalne obaveštajne službe sa snagama koalicije predvođene SAD, objavili su američka centralna komanda (CENTCOM) i irački premijer.

- Iračani nastavljaju s impresivnim pobedama nad snagama tame i terorizma - rekao je premijer Mohamed Šija al-Sudani u izjavi objavljenoj na platformi "Iks".

Abdalah Maki Mosleh al-Rifai, poznat i kao Abu Kadija, bio je "zamenik kalifa" militantne grupe i opisan je kao "jedan od najopasnijih terorista u Iraku i svetu", stoji u izjavi.

Američki predsednik Donald Tramp napisao je juče uveče na svojoj platformi Truth Social: "Danas je ubijen begunac, vođa ISIS-a u Iraku. Naši hrabri ratnici neumorno su ga lovili u saradnji s iračkom vladom i kurdskom regionalnom vladom. MIR KROZ SNAGU!"

CENTCOM je u objavi na društvenim mrežama izvestio da je Abu Kadija ubijen u "preciznom vazdušnom napadu" u iračkoj provinciji Al Anbar, u operaciji u kojoj su učestvovale iračke obaveštajne snage i američke snage CENTCOM-a.

U napadu je ubijen i drugi operativac ISIS-a. Objavljen je i snimak vazdušnog udara.

Nakon napada, američke i iračke snage pronašle su oba tela, pri čemu su teroristi nosili neaktivirane samoubilačke pojaseve i bili naoružani, izvestio je CENTCOM.

Identitet Abu Kadije potvrđen je DNK testiranjem, temeljenim na uzorcima prikupljenim tokom prethodne racije iz koje je uspeo da pobegne.

- Abu Kadija je bio jedan od najvažnijih članova ISIS-a u celoj globalnoj organizaciji - rekao je general Majkl Erik Kurila, komandant CENTCOM-a.

- Nastavićemo da eliminišemo teroriste i razbijamo njihove organizacije koje prete našoj domovini i osoblju SAD, saveznika i partnera u regiji i šire.

Saradnja Iraka i Sirije u borbi protiv ISIS-a

Objava ubistva vođe ISIS-a dogodila se na isti dan kada je najviši sirijski diplomata prvi put posetio Irak, pri čemu su se dve zemlje obvezale na zajedničku borbu protiv Islamske države.

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2



On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw