OGLASIO SE SMENJENI GENERAL ZALUŽNI: Svi moraju da se prilagođavaju novim realnostima! Da zajedno pobedimo!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razrešio je dužnosti glavnog komandanta vojske Valerija Zalužnog, a na njegovo mesto imenovao generala Aleksandra Sirskog.

- Sreo sam se sa generalom Zalužnim, zahvalio mu se na dve godine službe - napisao je Zelenski u postu u Telegramu na kojem je predsednik stajao zajedno sa Zalužnim.

- Razgovarali smo i ko bi mogao da se pridruži rukovodstvu Oružanih snaga. Sada je vreme za takvo resetovanje - dodao je Zelenski.

On je dodao i da je predložio Valeriju da ostane deo tima.

Oglasio se i ministar odbrane Rustem Umerov.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

