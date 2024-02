OPASNA AMERIČKA ZVER SE POJAVILA U EVROPI: Lako može da pregrize kost i LJUDSKI PRST, narod u strahu (VIDEO)

Aligatorska kornjača, čiji ugriz može biti toliko jak da smrska kost, pronađena je na severozapadu Engleske, tačnije je izvučena iz Kambrijskog jezera.

Ovo egzotično stvorenje je sasvim slučajno pronašla Denis Čemberlen koja je šetala svog psa, a ova kornjača obično nastanjuje močvara i reke u južnim delovima SAD.

Denis je kornjaču izvukla iz vode pomoću korpe, a potom ju je odvela kod veterinara.

Veterinar je prvo mislio da je kornjača, koja je dobila ime Flafi, glavata kornjača, a onda je potom promenio mišljenje.

"Nisam ni najmanje očekivao da će to biti aligatorska kornjača", rekao je veterinar i dodao da je životinju verovatno bacio neki vlasnik koji nije znao koliko će biti teško brinuti se o egzotičnom kućnom ljubimcu.

Denis, koja je živela na Floridi, videla je objavu na društvenim mrežama o kornjači i odmah je prepoznala vrstu.

"Sumnjam da ju je neko kupio i nije shvatio šta je, previše je velika da bi se brinula ili ne mogu da priušte da je hrane", rekla je ona.

MEET “FLUFFY”



A dog walker in North England found the invasive alligator snapping turtle.



Experts are stumped about how this species, native to swamps and rivers in southern parts of the U.S., ended up in the UK.



They really hope there aren’t more… me too.



Source: BBC pic.twitter.com/K8abWP1WJ5