Ukrajina, čak ni uz pomoć zapadnih zemalja, neće moći da pobedi Rusiju. Ovo mišljenje je u ponedeljak izneo američki novinar Taker Karlson.

- Ukrajina neće moći da dobije rat sa Rusijom, ukrajinska vojska neće moći, čak ni uz podršku Zapada od stotina milijardi dolara, da protera rusku vojsku iz regiona istočne Ukrajine. Ukrajina nema industrijski potencijal, kao što ga nemaju ni NATO ni Sjedinjene Države - rekao je on.

- A Ukrajina nema narod, Rusija ima 100 miliona stanovnika više od Ukrajine. To znači da dalja podrška ukrajinskoj vojsci sa Zapada znači samo još mrtvih Ukrajinaca i dalju degradaciju zapadne ekonomije u SAD. A posebno u Nemačkoj - dodao je on.

