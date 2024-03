LAVINA ODSEKLA SEVER ITALIJE OD SVETA: Neviđena drama, zatrpan ulaz u tunel, putevi neprohodni, a sneg ne prestaje da pada (VIDEO)

Lavina je u nedelju ujutru zatrpala tunel i regionalni put u italijanskom planinskom regionu Dolina Aoste!

Na fotografijama se vidi da je ulaz u tunel potpuno blokiran.

Valle d'Aosta. Ci arriva questa foto dalla valle di Gressoney, isolata per una grossa valanga scesa in strada, non abbiamo notizie esatte sul luogo esatto ma potrebbe essere fra Saint Jean e La Trinitè. pic.twitter.com/E3x1X9U2ze

Nadležni navode da samo pukom srećom nije bilo žrtava.

#Lavina backfilled a tunnel in the commune of Gressone-Saint-Jean (#Italy, Valle d'Aosta, March 3, 2024).

