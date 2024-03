POKUŠAO DA JE DODIRNE PO LICU?! Evo ŠTA se tačno događalo pre nego što je Edi Rama GURNUO novinarku!

Situacija se zahuhtala kada je novinarka spomenula novac koji se "ne sliva u sadašnju luku Drač, gde nema ulaganja, već se prodaju zgrade..."

Nakon što se premijer Albanije Edi Rama danas tokom konferencije nedolično ponašao prema televizijskoj voditeljki lokalni mediji su preneli navodno ceo dijalog koji je vođen između njih dvoje.

Kao što je poznato, navodno je ključno pitanje bilo vezano za novac albanskih poreskih obveznika koji se "sliva" u novu luku, dok se u sadašnjoj luci Drač prodaju stanovi privatnog investitora.

"Hoće li to biti isti ugovor kao onaj sa lukom Drač, gde se zemlja i porezi opraštaju?", glasilo je prvo sporno pitanje novinarke.

Na to je Rama odgovorio da "Latini imaju izraz 'Tužba nije argument'", a onda se novinarka nadovezala i upitala da joj kaže iznos koji Albanci zarađuju...

"Iz svega što radimo, Albanci pobeđuju, oni će pobediti. Promocija razvoja, realizacija planova, sve ovo obogaćuje Albaniju i njene žitelje, jača njenu ekonomiju", odgovorio je Rama.

"Da li je država uradila studiju koliko će Albanci zarađivati?", pitala je novinarka, a premijer je rekao da govorimo o "Albaniji koja postaje konkurentna, ostalo je brbljanje".

Ubrzo se situacija zahuhtala kada je novinarka spomenula novac koji se "ne sliva u sadašnju luku Drač, gde nema ulaganja, već se prodaju zgrade...".

Navodno je tada premijer Albanije pokušao da je dodirne po licu i rekao joj da "ide".

Novinarka mu je onda odbrusila da je ne dira.

A disgusting, yet no surprising gesture of #Albania PM, @ediramaal harassing a female journalist today. pic.twitter.com/0DFuUOzDwX