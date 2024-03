TERORISTI OSUMNJIČENI ZA KRVAVI NAPAD U MOSKVI POBEGLI: Ovo je vozilo za kojim se traga (FOTO)

Teroristi koji su napali halu Krokus u Moskvi navodno su pobegli sa mesta zločina u belom automoboli marke "reno".

Na fotografiji koju su objavili ruski mediji vidi se "reno" sa belom karoserijom, i zatamnjenim zadnjim staklom.

Podsećamo, jedan napadač je navodno uhapšen večeras.

Prema poslednjim informacijama, 40 ljudi je ubijeno, a više od stotinu je ranjeno.

Napad u Moskvi, za koji je odgovornost preuzela Islamska država, počeo je kada su maskirane osobe otvorile vatru uoči koncerta grupe Piknik.

⚡️ Photo of alleged terrorists involved in the shooting at the Crocus City Hall have appeared



The Moscow Region Ministry of Health has listed 145 victims of the terrorist attack. pic.twitter.com/36NG2zPXki