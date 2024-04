'IZBROJAO SAM 4 TELA NA ZEMLJI...' Jeziva ispovest svedoka krvavog napada u Sidneju: Gledao sam kako ubada nožem MAJKU I BEBU (VIDEO)

Sedmoro ljudi poginulo je u krvavom napadu u tržnom centru "Vestfild Bondaj Džankšn" (Westfield Bondi Junction) na istoku Sidneja, kada je pomahnitali muškarac nožem krenuo da napada posetioce. Među žrtvama je i napadač, kojeg je policajka upucala, nakon što nije poslušao njeno naređenje da baci oružje.

Kako smo ranije pisali, među žrtvama je i jedna majka, dok je njena beba teško povređena, a ceo napad na ženu i dete video je radnik iz jedne prodavnice u tržnom centru.

"Ubo ju je nožem, to se desilo ispred mene"

Menadžer prodavnice koja prodaje putne torbe video je trenutak kada je napadač izbo ženu. Johan Fransoa Filip (29) bio je u radnji sa još nekoliko kolega i kupaca kada je ugledao gomilu ljudi kako prolazi.

#BREAKING : Paramedics have been told to pull out of centre as the Bondi Westifeld is still being considered a live scene. Specialist units are currently going store-to-store, clearing the shopping centre. #9News READ MORE: https://t.co/uGK2VEIMaF pic.twitter.com/0IJm3aETwP

Žena je usred gužve pokucala na vrata prodavnice i zatražila da je puste.

- Dok sam otključavao vrata, napadač je prišao ženi iza leđa i skočio na nju nožem. Brzo smo je uvukli unutra i zaključali vrata. On je ustao i shvatili smo da je upravo izbo dva čuvara - rekao je Filip.

Kako je dalje objasnio, nakon što je izbo dvojicu čuvara, potrčao je ka drugoj radnji, gde je napao ženu sa bebom.

"Video sam kako nose povređenu bebu"

- Onda je pretrčao u drugi deo prodavnice, i izbo ženu. To se desilo ispred mene. Iz našeg dela prodavnice imamo pogled na ulicu. Videli smo ljude kako beže iz tržnog centra, a kasnije i dolazak Hitne pomoći. Policija je pomogla ljudima. Na kraju sam izbrojao četiri tela na zemlji, video sam i kako nose povređenu bebu - dodao je on.

BREAKING:



The death toll in the suspected Sydney terror attack could be higher than earlier thought.



According to information from Israeli tourists who spoke with police officers at the scene, more than 10 people have been killed.



Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/hA6i8g97VE