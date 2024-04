'SVE JE KAO U APOKALIPTIČNOM FILMU' Srpkinja iz Dubaija u panici zbog JEZIVIH POPLAVA! (VIDEO)

Sve deluje kao iz apokaliptičnog filma, sve je zastalo. Niko nije očekivao ovakvu situaciju. Meštani mi kažu da nije bilo ovakvih poplava u poslednjih 75 godina", kaže Beograđanka opisujući dramatične prizore poplavljenog Dubaija.

Kako je rekla, ceo grad je potopljen, pa nijedan turista ne izlazi napolje jer su ih lokalci obavestili o zabrani kretanja.

- Avioni ne mogu da polete zbog poplavljene piste, grad je postao jedna velika reka i nemamo kuda. Ovo je opsadno stanje. Metro je potpuno pod vodom - navodi uznemirena Beograđanka.

Dubai is flooded. Why? pic.twitter.com/e2eV6iv8Yx

Ističe i da je stanje katastrofalno, te da su ljudi zarobljeni u svojim domovima.

- Ovde je potpuni haos, grad je pod vodom. Ljudi su u panici, ovo je zaista van svake kontrole - zaključuje ona.

Podsetimo, poplave su i tokom jučerašnjeg dana nastavile da prave problem u Dubaiju. Očajne porodice su pokušale da pobegnu iz tog grada, međutim, kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža koji su zabeleženi na aerodromu u Dubaiju, jednom od najprometnijih aerodroma na svetu, putnici spavaju na podu dok čekaju letove.

Dubai airport. Airplane takes off on a flooded runway. pic.twitter.com/BRit91ui1h

U Ujedinjenim arapskim emiratima (UAE) pao je godišnji prosek kiše. Putevi koji okružuju aerodrom su potopljeni.

Svedoci na aerodromu su rekli da u zoni za čekanje nije ostalo praznih mesta.

Najprometniji aerodrom na svetu za međunarodne putnike potvrdio je da je došlo do zaustavljanja dolazaka oko 15.30 pre nego što je najavio "postepeni nastavak" više od dva sata kasnije.

⛈️🇦🇪 A rescue team in Dubai saved a cat clinging to a car handle after heavy rain 🤍. pic.twitter.com/E4DWxkuIjU