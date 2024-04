RUSIJA BESNA: Ako konfiskuje naše aktive, Amerika će odgovarati! Pomoć Kijevu će samo još više razoriti Ukrajinu

U slučaju konfiskacije ruskih aktiva SAD će morati da odgovaraju. Taj potez će naneti štetu reputaciji Amerike, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ako je to zaista tako onda će Amerika morati da odgovara za to i tu neće biti vremenskih ograničenja, radićemo tako da to bude na najbolji mogući način usklađeno sa našim interesima", rekao je Peskov za list "Lajf" povodom odluke Predstavničkog doma američkog Kongresa da usvoji nacrt zakona o konfiskaciji ruskih aktiva.

Prema njegovim rečima, ovakva odluka će naneti nepopravljivu štetu imidžu Amerike.

"Ona će prinuditi mnoge investitore u toj zemlji da spasavaju svoja sredstva jer biće narušena nedodirljivost privatne svojine, štaviše državne svojine", dodao je on.

Donji dom američkog Kongresa usvojio je i nacrt zakona o izdvajanju pomoći za Ukrajinu u iznosu preko 60 milijardi dolara, a s tim u vezi Peskov je rekao:

"Odluka Predstavničkog doma o pomoći Kijevu je bila očekivana, to će samo još više razoriti Ukrajinu", rekao je on.

