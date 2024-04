CILJ JE BILA RUSKA CRNOMORSKA FLOTA! Zapaljen bojni brod u Sevastopolju, zatvoren Krimski most (VIDEO)

Mihail Razvožajev, guverner Sevastopolja kojeg je na tu funkciju postavila Rusija, objavio je da je danas ispaljena raketa na rusku Crnomorsku flotu stacioniranu u toj luci na Krimu.

U postu na Telegramu Razvožajev je izneo tvrdnju da je napad protivbrodskom raketom "odbijen" i da su "njeni delovi izazvali mali požar koji je brzo ugašen".

BREAKING:



A Ukrainian missile has struck another Russian Black Sea Fleet ship.



The ship is on fire in the docks of Sevastopol in Crimea



Looks like the Ukrainians are already celebrating the good news from Washington D.C. pic.twitter.com/L0gAejXkwY