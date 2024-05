KRIMOM ODJEKNULO 20 EKSPLOZIJA! Napad na lučki grad iz kog polazi KERČKI MOST, lokalne ruske vlasti objavile razmere štete (VIDEO)

Nikolaj Lukašenko, koje su ruske vlasti postavile za ministra saobraćaja na Krimu, objavio je da je tokom napada izvedenog tokom protekle noći ciljan lučki grad Kerč.

On je naveo da su u napadu oštećena dva transportna trajekta.

Kijev indipendent navodi da se Kerč nalazi na istočnom obodu krimskog poluostva, direktno naspram ruskog Krasnodarskog kraja s druge strane obale.

Navodi se da je Rusija tu nelegalno izgradila Kerčki (Krimski) most koji povezuje poluostrvo sa Rusijom, nakon što je zauzela i pripojila Krim 2014. godine.

#Crimea “suffered” a missile attack. Two ferries in #Kerch were damaged by "fragments of missiles shot down during the repulse of the attack." pic.twitter.com/nKPmgDN49I