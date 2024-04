Noa se četiri dana zabavljao s drugovima, pa nestao: Unakaženo telo nađeno u žbunju, na sebi imao samo cipele

Noa Pregsgruv (19) pronađen je mrtav u Oklahomi nakon što je na nekoliko sati nestao iz kuće u kojoj se četiri dana zabavljao sa svojim prijateljima.

Njegovo telo pronađeno je u žbunju pored puta, a na sebi je imao samo cipele.

Obdukcijom je utvrđeno da je tinejdžeru udubljena lobanja, razbijeni prsti i izbijeni zubi.

Kao uzrok smrti navodi se unutrašnje krvarenje.

Poslednji put je viđen na kućnoj zabavi.

Tokom uviđaja, policija je delove njegovih zuba pronašla razbacane po putu nekoliko metara od mesta gde je nađeno njegovo telo.

Utvrđeno je da je pretrpeo veliku povredu nakon udarca tupim predmetom u glavu.

Još uvek nije poznato kako je Noa poginuo

Inspektori koji vode istragu još uvek nisu sigurni kako je tinejdžer preminuo.

Jedna od teorija je da su ga njegovi drugovi izbacili iz automobila u pokretu, upravo na mestu na ulici na ko je pronađena mrlja od krvi.

Chilling new details reveal how Oklahoma teen Noah Presgrove died after four-day party with friends https://t.co/Ik1m9isir7 pic.twitter.com/qs0MMGudJa